日本APA酒店放右翼書籍 陸旅遊局：全面抵制

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香港信報報導，針對日本APA連鎖酒店在客房內放置右翼書籍並拒絕撤回事件，中國國家旅遊局今（24）日公開表態稱，已向日方提出交涉，並要求所有出境旅遊企業和旅遊電商服務平台全面停止與該酒店的合作，同時也呼籲遊客抵制該酒店。

旅遊局新聞發言人張利忠表示，APA酒店這種錯誤做法是對中國遊客的公然挑釁，嚴重違反旅遊業基本公德，對此堅決反對。

張利忠表示，事件發生後，國家旅遊局駐日本辦事處第一時間通過相關管道向日方提出嚴正交涉，要求酒店撤除上述書籍。鑒於日本APA酒店堅持錯誤做法，旅遊局已採取相關措施，要求所有出境旅遊企業和旅遊電商服務平台全面停止與該酒店的合作，停止使用該酒店作為地接酒店，並下架所有該酒店的旅遊產品及相關宣傳廣告。

旅遊局並再次呼籲中國訪日團組和廣大遊客，自覺抵制APA酒店的錯誤做法，不進該酒店消費。

(工商)