桃園輪胎廠大火 戴奧辛殘留值結果出爐
日前桃園泰豐輪胎發生大火，環保署環檢所調查結果今出爐，發現僅桃園平鎮、中壢等地區發現戴奧辛平均值為0.032皮克，雖略高於環境背景值，但仍在日本標準值0.6皮克以下，影響不大。環保署指出，近兩日多環芳香烴的調查結果也會出爐，屆時恐怕影響較大。
環保署指出，1皮克的量是1微克的百萬分之一，一般台灣都會區正常戴奧辛環境背景值為0.003~0.25皮克，這次僅平鎮文化國小、中壢國中、中原大學有戴奧辛殘留值0.032皮克。台灣雖未訂定戴奧辛標準，但並未超過日本標準值，民眾不必太過憂心。
(中時)
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