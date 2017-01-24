Ella睡前幫老公穿襪子 竟突然大哭起來
藝人Ella（陳嘉樺）和老公賴斯翔（賴解孵）結婚4年，感情甜蜜幸福，現懷胎5個月的她，盡量都在家休息，不過她和大多數孕婦一樣，竟變得多愁善感，近日她透露幫老公穿襪子，穿到大哭起來，讓不少人看了都直呼「感同身受」。
Ella透露某天睡前，老公跟她說腳很冰，她本想幫他穿上保暖厚襪子，但對方卻說沒關係，不過她還是堅持找到厚襪子幫他穿上，過程中賴解孵說「我以後死了你也要記得幫我穿襪子喔」，沒想到她卻一陣悲從中來的大哭起來，連老公也因想到畫面而濕了眼眶，兩人最後邊哭邊笑的相擁入眠。
她也提到剛結婚時，她認為不能比老公早死，「因為我若死了，他一定也活不久了」，不過現在她卻希望比他早死，因爲她無法想像沒有老公的日子該怎麼過，並感性告白「謝謝你那麼疼惜我、保護我、照顧我，給我精神上的鼓勵和支持，若真的有來生，希望我們都還是能夠飄洋過海的認出彼此」。
一番深情言論讓不少網友都好感動，直呼「感同身受」，她也怪罪都是看了《鬼怪》才會想這種前世今生的事，不過她仍開心表示：「還好我的眼淚都是因為感動而落下」。
(中時電子報)
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