交通部粉絲頁成果報告 專題採訪是亮點

交通部力求精進運用臉書溝通政策、與民意交流。交部於1月17日行文轄下各單位，附上去年交通部臉書粉絲頁「美好生活的連結者」成果報告，公布各項貼文分享數、觸及人數等數據，並表示會對各單位投稿粉絲頁有功同仁敘獎，還分享經營「撇步」。

成果報告分析去年各機關對粉絲頁的投稿圖文，有3大建議，包括「專題採訪是亮點」，報告解釋，各機關可用充滿知識性的系列貼文，深入報導交通服務成果，如蘇花改觀音隧道貫通工程、桃園機場各項工程、基隆港工程、花東新車站運動等。

報告建議，貼文內容可反映當時的新聞事件，更能引發網友關注、共鳴。

如感謝美濃地震搶修高鐵的同仁、台北車站建站125周年回顧；去年7月大客車火燒車悲劇，貼出提醒搭乘大客車應熟悉安全設備及逃生位置；Note7手機自燃頻傳時，貼出新飛安規定；還有10月莫蘭蒂颱風造成漁船擱淺漏油，發文描述各單位搶救過程。

報告說，各機關可多辦互動活動，無論是網路贈獎、參訪各機關實體活動等，但報告也說，相較於網路贈獎，若能與粉絲面對面接觸，互動更深刻，也能直接感受粉絲反應。

報告舉例，如上傳花季照片、有獎徵答拿好康，還有「幸福公路館」、「郵政博物館台北北門分館」及「南區氣象中心」參訪活動等。

交通部也具體指示各機關今年要：每月至少提供「建設及服務成果」、「與民眾生活相關」之圖文素材各2則。」

報告也指出，氣象局「氣象短知識」系列影片成效顯著，充分說明影像時代閱聽大眾對於影音內容的需求，粉絲團將積極思考製作屬於粉絲團的原生影片，提升內容對網友的吸引力與粉絲的黏著度。

至於統計數據方面，報告指出，提供貼文素材數量最多者，為公路總局63篇、中華郵政57篇、航港局51篇；提供最少者，包括民航局12篇、國工局3篇、運輸研究所0篇，投稿採用率以氣象局97.44％最高，高鐵局20.93％最低。

成果報告統計，去年「美好生活的連結者」共發文390篇，「重大計畫」36篇、「人物或資訊」321篇（含粉絲團互動活動訊息）、「景點介紹」33篇。

各貼文觸及人數排行，前10名中有6項與氣象局相關，觸及人數介於30938至136386（氣象短知識—飛閱五分山）之間，其他還有兩篇公路總局蘇花改「觀音隧道」系列專題報導，皆達到5萬觸及人數，還有台鐵南迴線搶修完畢恢復通車，有29729觸及人數。

有趣的是，分享數最多的貼文前7名皆為粉絲頁的互動送禮活動，分享數有435至1144次，第8名（254）、第10名（188），為蘇花改「觀音隧道」專題報導，第9名（246）為2016東北角遊艇嘉年華。

(中時)