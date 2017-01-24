樂迎新春 Hello Kitty特展眾多限定商品獨家優惠中
廣大的Hello Kitty粉絲們有福了！《Hello Kitty Go Around!! 歡樂嘉年華》特展新春優惠在千呼萬喚之下終於華麗登場，包含展場內及樂購商店，多達40幾款高貴不貴的限定夢幻商品，以六到八折不等的優惠強力回饋粉絲，當中甚至還有獲得眾多名人與部落客一致好評推薦的手作布包。這個新春，就是要讓大家跟Hello Kitty一起過好年！
充滿美式華麗風格的《Hello Kitty Go Around!! 歡樂嘉年華》特展在多國巡演後終於來到台灣，開展至今所有入場玩樂的大小朋友皆讚好讚滿、歡笑不斷。除了眾多美到如夢似幻的華麗場景供民眾拍照之外，還有六大互動遊戲區滿足你想盡情玩樂的雀躍之心，並有機會得到超可愛的限量展覽獨家贈品。
走春首選！到蘋果神社參拜保佑幸福的Hello Kitty大神
凝聚幸運和祝福的蘋果神社是最夯的打卡拍照點之一，濃濃的日式風情與別出心裁的細緻造景，閃耀的金色與喜氣的紅色交互輝映，絕對是走春的不二之選。現場還能買到精緻的Hello Kitty限定御守及繪馬，只要在繪馬上寫下你的新年心願並誠心祈求，Hello Kitty大神就會將幸福帶到你身邊。還有六款超萌的可愛御守方便隨身攜帶，保你事業愛情兩得意、健康平安財源滾滾來！
50款限定圖案DIY專屬布包 新春優惠體驗價八折
眾多名人與部落客一致盛讚的手作布包，你千萬不能錯過！你可以從多達50款的超夢幻嘉年華限定圖樣中任選三組，親手印製專屬於你獨一無二的手作布包。原價五張手作券(NT $250)，新春優惠體驗價八折，這麼難得的機會一定要來體驗。
40多款展覽限定商品 六到八折獨家優惠
除了手作布包，展場內的遊園集章冊也加入了新春優惠行列，原價一本150元，新春特惠100元，精美的圖文導覽包你迅速融入嘉年華的世界，快來蒐集隱身展場中各個角落的Hello Kitty印章，完成專屬於你的嘉年華巡禮吧！
展場出口的樂購商店也不容錯過，多達百種物美價廉的商品全都是這次展覽獨家限定，展覽結束後想買都再也買不到。新春優惠中樂購商店有眾多商品下殺六到八折，除了可愛兼具實用的辦公室用品、Hello Kitty嘉華年限定造型娃娃、冬季必備保暖毛毯，當然也少不了過年必收紅包袋。這麼優惠的價格，來到《Hello Kitty Go Around!! 歡樂嘉年華》千萬不能錯過這個掃貨的大好機會！
《Hello Kitty Go Around!! 歡樂嘉年華》特展活動資訊：
展覽名稱：「Hello Kitty Go Around!! 歡樂嘉年華」特展
展覽日期：2016年12月16日至2017年2月26日 (除夕休館)
營業時間：10:00–18:00 (17:30停止售票入場)
展覽地點：台北圓山花博爭艷館 (台北市中山區玉門街1號)
(中時電子報)
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