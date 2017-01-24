嘉義長庚成立生殖中心 助不孕夫妻圓夢

我要評比

嘉義長庚醫院今年成立生殖中心，讓求子心切的不孕夫妻，可以免除長途奔波至大都會醫院求診麻煩，並提供試管嬰兒治療服務，嘉惠雲嘉地區不孕夫妻能在嘉義一圓求子夢。

嘉義長庚醫院今天表示，105年衛福部通過人工生殖機構共有78家，但大部分集中在北中南的都會城市，即使外島金門也都有合格人工生殖機構，嘉義縣、雲林縣多年來都沒有提供試管嬰兒治療醫療院所。

嘉義長庚醫院指出，很多不孕夫妻從就診到治療，需要多次前往都會區醫院就醫，若進入試管嬰兒療程時，整個治療期間需密集的往返醫院9至11次，對雲嘉地區不孕夫妻而言，交通費是一筆相當大開銷。

嘉義長庚醫院說，過去5年，嘉義長庚協助雲嘉不孕症夫妻前段的檢查與治療，若進入試管嬰兒療程，先在嘉義長庚打針催排卵、追蹤卵泡，等待卵泡成熟後，再至高雄長庚進行取卵與胚胎植入。

今年嘉義長庚生殖中心通過人工生殖機構評鑑，開始提供雲嘉地區不孕症夫妻在地試管嬰兒治療，不但免除多次舟車勞頓，也減輕不少經濟負擔。

嘉義長庚從去年開始籌劃生殖中心的成立，除了陸續增加人工生殖施術醫師、胚胎培養技術人員與諮詢師，加強整個生殖團隊陣容外，更提供高規格硬體設備。1060124

(中央社)