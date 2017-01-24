4月女嬰哭鬧遭父施暴 搶救多日不治

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苗栗縣一名4個月大女嬰疑因哭鬧遭32歲黃姓父親施暴重摔導致頭部重創，送醫急救多日仍宣告不治，檢警今天相驗遺體，將安排解剖釐清死因，並將黃父函送偵辦。

警方調查，黃姓男子與輕度智能障礙妻子，共同育有8歲、5歲、3歲兒子，以及4個月大女嬰，收入全靠黃男做板模工維持生計，經濟不穩定。今年1月5日，黃男因妻子外出，獨自照顧4名子女，卻受不了女兒哭鬧，先打了2耳光，不料哭鬧更凶，竟情緒失控將女嬰高舉丟往床邊。

女嬰頭部撞到床頭櫃，當場失去意識，送往頭份市為恭醫院搶救後陷入昏迷，轉往中國醫藥大學兒科加護病房救治。

為恭醫院第一時間懷疑女嬰受虐，通報警方及社政單位，但家屬辯稱是哥哥抱妹妹不小心滑落導致頭部撞地受傷，數日後中國醫藥大學兒童醫院公布多起疑似虐嬰個案，警方再度約談女嬰父親，黃男才坦承動手施暴。

女嬰經多日治療，昨天下午出現血壓、心跳下降，施打多劑強心針至晚間6時許仍宣告不治；檢警今天相驗，決定明天解剖釐清死因，黃父已依涉嫌殺人未遂、違反兒少法以及家暴法，函送地檢署偵辦。

苗栗縣政府社會處指出，黃家另外3名兒子現分由阿姨及外祖父母協助照顧，已先申請暫時保護令。1060124

(中央社)