熱比婭擬訪台 府：主管機關依規定辦理

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世界維吾爾大會主席熱比婭應台灣團結聯盟邀請擬申請訪台，總統府表示，會由主管機關受理後，依照相關規定來辦理。

台灣團結聯盟今天表示，熱比婭（RABIYE QADIR）已接受台聯邀請，擬在3月底訪問台灣，呼籲民進黨政府支持並協助相關行政作業程序，讓熱比婭順利訪問台灣。

總統府發言人黃重諺說，任何人士向台灣提出入境申請，都會由主管機關受理後，依照相關規定來辦理。1060124

(中央社)