海軍假人挑戰新春片 點爐作業難得一見

海軍今天發布「假人挑戰」影片賀新春，片中呈現海軍官兵在軍艦上的值勤實況，其中有難得一見的「點爐作業」實況；空軍也發布賀歲影片，也期許空軍來年繼續為國軍付出。

海軍司令部今天在官方臉書粉絲專頁發布一則新春賀歲短片，內容以時下流行的「假人挑戰」（Mannequin Challenge）為主軸，在濟陽級宜陽軍艦由艦上官兵素人擔綱演出。

畫面一開始帶入艦上動力啟動的「點爐作業」實況，輪機官兵正拿起火把要替鍋爐點火，一旁其他官兵拿著消防水龍與滅火器待命，這是在一般艦艇開放參觀無法看到的作業場景。

隨後鏡頭引導穿越到各部位及艙間，表現艦上官兵在生活及操演的點滴，包括駕駛台中值更官、舵手、車鐘手、測繪手、聲力電話手執勤畫面，船艙外信號手準備將旗號升上桅杆，船艉的槍帆兵拉動粗大的纜繩。影片最後由海軍官兵手持紙條，寫著「祝大家新年吉祥、萬事如意」。

海軍司令部配合賀歲短片發布，同時辦理抽獎活動，觀賞短片的朋友只要將短片設定公開分享，並標註3位好友，就有機會獲得海軍司令部提供的精美禮品，藉由抽獎活動與國人一同歡喜迎新春。

空軍司令部昨天也發布「殷殷祝福，雞祥如意」空軍賀年短片，1分鐘的影片分為2個階段，第一階段由官兵以賀詞接龍的方式傳接，第二階段則由空軍司令沈一鳴上將以新春對聯方式呈現，也感謝空軍兄弟姊妹辛勤工作、堅守崗位、無私無我的奉獻精神。

沈一鳴表示，春節是「過年」，送走了舊的一年，迎向新的一年，代表著「革故鼎新」與「一元復始、萬象更新」的意義，他期許空軍兄弟姊妹繼續為自己加油、為空軍努力、為國軍付出。1060124

(中央社)