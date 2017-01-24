功德會與社區合作 捐物資助魚池鄉弱勢
台灣省甘霖功德會捐贈白米、麵條、罐頭食品等物資70份給南投縣魚池鄉弱勢家庭，由社區志工協助送抵，受助者都很感動。
歲末寒冬，為幫助弱勢家庭過好年，台灣省甘霖功德會、南投縣魚池鄉魚池尖社區發展協會、日月潭經典大飯店合作，由甘霖功德會捐贈70份物資給在地弱勢族群，物資今天送達經典大飯店，隨即由社區協會志工、飯店工作人員送去給弱勢民眾。
日月潭經典大飯店董事長李紅玉、執行長陳明賢長期關注地方公益，也響應魚池鄉公所辦理的「關懷弱勢寒冬送暖幸福年菜」活動，每年捐年菜給鄉內弱勢家庭，也與台灣國蘭產銷發展協會合作，舉辦國蘭義賣，所得全數捐助鄉內弱勢戶及偏遠學校。
身兼魚池尖社區發展協會理事長的陳明賢說，協會關注地方弱勢族群及居民福利，經常舉辦社區活動，為地方帶進正面力量，協會未來將持續與各機關團體、日月潭經典大飯店合作，送愛心到在地各角落。
今天受助的民眾有喪偶、同住兩子都因受傷導致心智障礙，也有喪偶身體狀況不佳，同住的兒子打零工收入不穩定，或是身體行動不便的獨居長者，他們今天收到白米、油、麵條、罐頭食品、洗髮精、沐浴乳等日常用品物資，都非常感動，頻頻致謝。1060124
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。