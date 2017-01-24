功德會與社區合作 捐物資助魚池鄉弱勢

台灣省甘霖功德會捐贈白米、麵條、罐頭食品等物資70份給南投縣魚池鄉弱勢家庭，由社區志工協助送抵，受助者都很感動。

歲末寒冬，為幫助弱勢家庭過好年，台灣省甘霖功德會、南投縣魚池鄉魚池尖社區發展協會、日月潭經典大飯店合作，由甘霖功德會捐贈70份物資給在地弱勢族群，物資今天送達經典大飯店，隨即由社區協會志工、飯店工作人員送去給弱勢民眾。

日月潭經典大飯店董事長李紅玉、執行長陳明賢長期關注地方公益，也響應魚池鄉公所辦理的「關懷弱勢寒冬送暖幸福年菜」活動，每年捐年菜給鄉內弱勢家庭，也與台灣國蘭產銷發展協會合作，舉辦國蘭義賣，所得全數捐助鄉內弱勢戶及偏遠學校。

身兼魚池尖社區發展協會理事長的陳明賢說，協會關注地方弱勢族群及居民福利，經常舉辦社區活動，為地方帶進正面力量，協會未來將持續與各機關團體、日月潭經典大飯店合作，送愛心到在地各角落。

今天受助的民眾有喪偶、同住兩子都因受傷導致心智障礙，也有喪偶身體狀況不佳，同住的兒子打零工收入不穩定，或是身體行動不便的獨居長者，他們今天收到白米、油、麵條、罐頭食品、洗髮精、沐浴乳等日常用品物資，都非常感動，頻頻致謝。1060124

(中央社)