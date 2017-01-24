大陸國家旅遊局：全面停止與APA合作

大陸官方出手！針對近期日本APA酒店客房內公然擺放的對南京大屠殺暴行予以否認的書籍事件，大陸國家旅遊局新聞發言人張利忠24日表示，國家旅遊局已採取相關措施，要求所有出境旅遊企業和旅遊電商服務平台全面停止與該酒店的合作，停止使用該酒店作為地接酒店並下架所有該酒店的旅遊產品及相關宣傳廣告。

1月17日，APA酒店所屬的日本APA集團在其官網上就客房放置右翼書籍回應稱：該公司酒店房內放置的《真正的日本史理論近現代史》一書是「為了讓大家瞭解真正的日本史」，由該公司代表元谷外志雄所著，有日文和英文。「我們不會因為被立場不同的人批判就從客房撤下書籍，日本保障言論自由，不允許因為一方壓力就收回自己主張。」 21日發現， APA酒店的臉書主頁已經被憤怒的中國網友翻牆刷爆。

(旺報)