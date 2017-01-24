大年初二過後 新北風景區預計湧現車潮

我要評比

新北市交通局預估初三、初四各風景區和廟宇周邊將湧現車潮，呼籲民眾多利用大眾運輸或提早前往，避免塞車影響出遊興緻。圖為中和烘爐地夜景。（張立勳攝）

為期6天的春節假期即將在27日展開，新北市交通局預估除夕及初二上半天，因返鄉、回娘家車潮較多，新北市各交流道周邊道路，行車時間將大幅增加，初三、初四上午各風景區和廟宇也會湧進人潮，呼籲民眾多利用公共運輸或提早出門前往。

小年夜下午至除夕中午前、初二上午，大批返鄉和回娘家車潮利用國道，因高速公路實施匝道儀控，會有車多壅塞情形，交通局估計，易塞車路段包括市區道路台64線往中和交流道、台65線往五股交流道及土城交流道；五股新五路、三重重陽路、土城中央路、林口文化一路、三峽復興路和隆恩街、汐止大同路和新台五路、深坑文山路等往各交流道路段也容易塞車。

交工科長葉耀墩建議民眾，建議民眾短途應避開國道和周邊道路，長途可從省道、替代道路或選擇離峰時段通行。

他說，九份老街、深坑老街、淡水老街、三峽老街、北海岸台2線、烏來風景區、十分風景區附近，以及中和烘爐地、林口竹林寺、三峽白雞廟周邊，初二下午將湧現車潮，初三、初四上午10時起更達高峰，車行時間會多出2至3倍。

交通局呼籲，開車出門前先了解各項交通疏導措施，妥善規畫行程並隨時注意路況報導，可多利用「新北春節交通懶人包」提早掌握交通資訊，行車時收聽警廣路況，避開壅塞路段。

(中時)