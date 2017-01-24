大年初二過後 新北風景區預計湧現車潮
為期6天的春節假期即將在27日展開，新北市交通局預估除夕及初二上半天，因返鄉、回娘家車潮較多，新北市各交流道周邊道路，行車時間將大幅增加，初三、初四上午各風景區和廟宇也會湧進人潮，呼籲民眾多利用公共運輸或提早出門前往。
小年夜下午至除夕中午前、初二上午，大批返鄉和回娘家車潮利用國道，因高速公路實施匝道儀控，會有車多壅塞情形，交通局估計，易塞車路段包括市區道路台64線往中和交流道、台65線往五股交流道及土城交流道；五股新五路、三重重陽路、土城中央路、林口文化一路、三峽復興路和隆恩街、汐止大同路和新台五路、深坑文山路等往各交流道路段也容易塞車。
交工科長葉耀墩建議民眾，建議民眾短途應避開國道和周邊道路，長途可從省道、替代道路或選擇離峰時段通行。
他說，九份老街、深坑老街、淡水老街、三峽老街、北海岸台2線、烏來風景區、十分風景區附近，以及中和烘爐地、林口竹林寺、三峽白雞廟周邊，初二下午將湧現車潮，初三、初四上午10時起更達高峰，車行時間會多出2至3倍。
交通局呼籲，開車出門前先了解各項交通疏導措施，妥善規畫行程並隨時注意路況報導，可多利用「新北春節交通懶人包」提早掌握交通資訊，行車時收聽警廣路況，避開壅塞路段。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。