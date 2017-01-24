打造無障礙空間 花博可望建大型共融性遊具公園
為讓一般孩童與身障孩童一起玩，台北市政府去年底開始推動「共融式遊樂設施」，台北市長柯文哲今早在內湖區碧湖公園舉行成果發表記者會，他宣示除了去年起陸續設置8處共融式遊戲場所，並於親子館提供共融式親子服務。今年將會再做11處，未來規劃在圓山花博規劃一個大型的公園，建置大型的共融式遊戲場，大型共融式遊戲場的預算預計2800萬。
目前榮星公園、碧湖公園、中研公園、大安國小、建安國小及兒童新樂園皆已施作完成，大佳河濱公園、士林四號廣場將於今年2、3月完工，共計將完成8處地點，並於13處親子館推出共融式親子服務。今年共融式遊戲場預計再擴增11處。希望未來在臺北市所有公園及學校，都能看見身心障礙孩子與大人在共融式遊戲場玩樂的歡樂場景。
社會局預計2月11日召開大型共融式遊戲場的說明會，邀請居民、家長及孩童參與討論，打造出全國典範的大型遊戲場。
公園處長黃立遠表示，以碧湖公園共融式遊具為例，遊戲場是以造型船為主題，船首及船尾以沙坑聯結，沙坑中央架設高4公尺攀爬網，後船艙內可以讓小朋友自由進出玩耍躲藏，還有傳聲筒設計，讓小朋友彼此互動體驗傳聲樂趣。另外公園也首次設置三種不同造型功能鞦韆，包括一般型鞦韆、無障礙的網籃鞦韆與座椅鞦韆，讓所有小孩都可以玩，以達共融精神。
柯文哲表示，共融式遊戲場是能讓所有人共同遊玩的環境，包括無障礙、安全、適用不同對象的遊樂設施、具備互動性等特徵。未來公園裡的遊具，不僅要安全，更要讓所有人能一同參與，讓一般孩子和特殊需求的孩子在遊戲場當中，認識彼此的不同，進而擁抱差異，欣賞彼此。
(中時)
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