MSCI：中國資本管制或礙A股納入指數

路透報導，MSCI明晟主席兼行政總裁Henry Fernandez表示，若中國進一步實施資本管控，中國股市完全納入MSCI指標指數的進程可能停止。

Fernandez稱，若中國改變做法，限制資金流出的管道，將令MSCI難以把A股納入指數，因為擔心無法向客戶提供好的服務。他表示，資本管控尚未影響國際投資者，但卻是MSCI明晟正在關注的中國最大的潛在問題。Fernandez另指出，在中國農曆年假期過後，料將開始加強與中國當局的磋商。

去年6月，MSCI明晟連續第3年拒絕把中國A股納入其全球新興市場指標指數。

(工商)