這兩人被諷「豬隊友」 讓蔡英文民調送太平間

民進黨立委段宜康(左)、黨產委員會主委顧立雄(右)。(本報系資料照片)

民進黨立委於line群組內討論挺同、反同議題，對話內容遭截圖爆料，指該議題只是綠營用來搶年輕選民選票的手段。總統府前副秘書長羅智強則發文揶揄，民進黨有2位豬隊友，讓蔡英文「民調送太平間也只是早晚的事」。

台北市議員鍾小平昨爆料民進黨立院黨團立委群組對話截圖，立委段宜康於群組內發言指出，「我們在年輕選票的支持度，不到半年就進了加護病房，如果在同性議題再受傷，大概就沒救了」。

羅智強批評段宜康為豬隊友，此番「真情告白」表示他先前對同婚問題的激情演出，原來都只是在「計算選票」，並諷刺「這位專長銷單和食言不呑曲棍球的豬隊友，連民進黨裡都有人不爽他，要爆他的料」。

羅智強指出，另一位豬隊友顧立雄，第四度被行政法院打臉，卻能厚顏繼續領部長級的薪水，繼續當主委，「真不知這位學法律的大主委，到底平常是用什麼牌子的砂紙磨臉皮」。

「真難為了蔡英文」，羅智強指出，「有這2位超級豬隊友，民調送太平間也只是早晚的事」。

(中時電子報)