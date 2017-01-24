聯合國安理會對南蘇丹局勢「嚴重關切」
據共同社報導，聯合國安理會於23日就南蘇丹局勢舉行了閉門磋商。磋商結束後，召開記者會的安理會本月輪值主席、瑞典常駐聯合國代表斯科格透露，安理會對南蘇丹各地發生戰鬥，無法展開人道主義援助活動的狀態持續「嚴重關切」。
安理會要求南蘇丹政府接納去年8月決定增派的約4000人聯合國維和行動（PKO）部隊，停止妨礙在當地開展行動的PKO部隊。
斯科格就當地局勢表示，該處情況非常惡劣，認為妨礙人道主義援助活動的是南蘇丹政府相關人員。
日本陸上自衛隊也參加了在該國首都朱巴的PKO，聯合國秘書長古特雷斯向安理會提交的報告顯示，南蘇丹政府拒絕在陸上自衛隊自宿營地附近部署增派部隊，導致增派決定作出5個多月後仍然無法在當地展開行動的異常事態。
(旺報)
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