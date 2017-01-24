美退出TPP 各國分別尋求補救方法

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美國總統川普昨天簽署行政命令，率美正式退出跨太平洋夥伴協定（TPP）。澳洲表示希望在美國缺席下重新打造TPP，讓中國大陸得以加入，其他國家也紛紛尋找解決之道。

法新社報導，TPP原本包含亞太12個國家、占全球經濟產值40%，但川普昨天表示，他為兌現競選諾言，已「終結」這個猶如「就業殺手」的協定。

澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）表示，澳洲已與其他TPP成員積極研商，他也已和日本、紐西蘭、新加坡的領導人談及如何挽救TPP。

滕博爾說：「沒有美國，TPP也有機會持續進行協商。無疑地，中國有加入TPP的可能。」

澳洲貿易部長喬柏（Steven Ciobo）告訴澳洲廣播公司（ABC）：「如果我們要重鑄TPP，就需要像中國或印尼，或是其他想加入的國家，中國將有機會參加；這是存在的選擇，我們正在追求，在未來的一段時間內，這會是對話焦點。」

墨西哥總統潘尼亞尼托（Pena Nieto）表示，他如今會設法與其他TPP成員國各別協商新的雙邊協議，保障墨西哥的貿易利益。

美聯社報導，馬來西亞國際貿易及工業部第二部長黃家泉（Ong Ka Chuan）表示，TPP剩下的11個成員國將討論後續行動。他說：「其他11國可藉修改條款，讓TPP繼續，有很多可能性供11國推展TPP進程。」

路透社報導，智利外長穆尼奧斯（Heraldo Munoz）告訴記者，他們已邀請其他TPP成員國的部長，以及中國大陸與南韓，參加3月於智利召開的峰會，討論另一個區域貿易協議，也都收到政府高層的正面回應。

德國副總理嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel）表示，保護主義的美國將讓德國產業得利，而從亞洲與南美獲得貿易機會。他接受「商務日報」（Handelsblatt）訪問指出，如果川普對亞洲與南美發動貿易戰，將為德國開創機會。

法國總統歐蘭德（Francois Hollande）說，他將藉由與歐盟的共同協商，尋求提升與「太平洋聯盟」（Pacific Alliance）的貿易與投資。太平洋聯盟是個包括哥倫比亞、智利、秘魯、墨西哥的區域經貿合作組織，用以增進區域出口、吸引亞洲投資。（譯者：中央社陳亦偉）1060124

(中央社)