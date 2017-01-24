支持墮胎NGO 川普簽署恢復禁聯邦資助

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美國總統川普今天簽署1項政令，禁止聯邦政府提供資金給支持墮胎的海外非政府組織，重新燃起1場長期以來分裂美國民眾的戰役。

法新社報導，相關限制禁止這些收取聯邦家庭計畫協助的海外非政府組織，利用非聯邦資金來提供墮胎服務、資訊、諮詢或介紹。

它們也不得推廣或宣傳墮胎。

美國家庭計畫和婦女權益組織對此早已惴惴不安，川普此舉加深疑慮。

美國計劃生育協會（Planned Parenthood）會長李查茲（Cecile Richards）指出：「這項政策將使全球最脆弱婦女直接蒙受其害，改善婦女健康的多年努力功敗垂成。」

「這將造成全球診所關閉，意外懷孕與不安全墮胎只會更多，不會更少。」

美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）指出，川普的行政命令是1項「對健康照護管道與言論自由的明確攻擊」。

與此同時，反墮胎人士則為川普此舉喝采。

基督教保守派團體家庭研究協會（Family Research Council）領導人柏金斯（Tony Perkins）推文附和川普競選口號說：「承認並肯定所有人類與生俱來的價值與尊嚴的普世理想，對於讓美國再度偉大至為關鍵。」

美聯社報導，被稱為「墨西哥市政策」（MexicoCity Policy）的這項法規，自1984年以來成為共和黨制定、民主黨廢除的政治皮球。

相關限制最早由共和黨前總統雷根（Ronald Reagan）於1984年落實，後來被民主黨前總統柯林頓（Bill Clinton）廢除，繼任的共和黨前總統小布希（George W. Bush）恢復後，在歐巴馬上任後又廢除。（譯者：中央社何宏儒）1060124

(中央社)