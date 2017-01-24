走春打卡 屏東萬巒馬卡道族竹橋草屋

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屏東萬巒鄉境內近期出現手工搭建的馬卡道族竹橋、瞭望臺與茅草屋，在大武山與東港溪的美景襯托下，成為網友打卡拍照的新秘境。

萬巒鄉加匏朗地區（新厝村）馬卡道族人為了即將到來的農曆元月15日年度夜祭，搭建活動需要的設施，社區歡迎大家利用年節假期走春，順便認識獨特的屏東平埔原住民文化。

萬巒鄉新厝村社區發展協會理事長潘金營表示，加匏朗馬卡道族在每年農曆元月15日「仙姑祖」聖誕所舉辦的夜祭趒戲活動，已在民國100年列入屏東縣文化資產。

潘金營說，這裡有其他地區馬卡道族沒有的「仙蛋」習俗，是「仙蛋的故鄉」，族人會在祭典前數個月以古法搭設竹橋跨越東港溪上游支流南勢湖溪，並在仙姑廟原址搭建茅草公廨。

潘金營說，夜祭當天則舉辦「敬祖靈過竹橋」儀式，傳承馬卡道族文化，現場設立竹橋、茅屋、仙蛋、竹椅，以及平埔勇士用來守衛家園的瞭望臺、代表農業生活的牛車等物件。

屏東文化處處長吳錦發表示，馬卡道族在「開向」之後才開始蓋茅草屋，時間大約是農曆9月、10月，因為秋天之後茅草纖維已經老化，蓋茅草屋不會因雨腐爛，這是富有生態學智慧的傳統習俗。

吳錦發表示，如果說日本是「木」的文化，台灣平埔原住民則是「竹」的文化，像加匏朗當地族人善於製作美麗的竹叢景觀、不用鐵釘用竹釘搭建的竹椅、竹橋手工藝、迎賓竹炮、竹箭等，本身就是一項珍貴的傳統。

今年祭典為國曆2月11日下午3時至晚上9時，恰逢週六，新厝村前村長張欽泰表示，從萬巒鄉公所前右轉，走褒忠路往東佳佐村，過佳佐村之後遇岔路取左線光明路到底，丁字路口會看見「加匏朗仙蛋故鄉」立柱與「屏東農產股份有限公司」倉庫，直行沿圍牆旁小路左轉進去慢行，即可抵達加匏朗會場停車場。1060124

(中央社)