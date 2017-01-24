宜蘭太平山除夕休園 初一開園

我要評比

林務局羅東林區管理處今天說，太平山國家森林遊樂區將於除夕（27日）休園1天，大年初一（28日）後恢復開園。春節期間為環保，也將實施動態總量管制，請遊客注意。

羅東林管處表示，為除舊佈新，在新年後迎接遊客，太平山國家森林遊樂區將於26日下午4時後休園，清理環境，除夕休園1天，大年初一上午8時開園至晚間8時。1月29日至2月1日（農曆初二至初五），擴大開放時間自凌晨4時至晚間8時。

為維護生態保育、避免過多車輛進入，春節期間遊樂區也將實施動態總量管制，當入園達2800人次時，即透過警廣與聯外道路可變資訊看板公告周知；入園達3000人次時就暫時禁止入園。

此外，位於羅東鎮的羅東林業文化園區將於除夕及初一休園2天，初二至初五開放時間為上午8時至下午5時，期間每天提供4場次定時定點解說服務，讓民眾認識園區。1060124

(中央社)