基隆安樂戶政所 2/8起試辦夜間服務

基隆市安樂戶政事務所將從2月8日起試辦夜間延長服務，市長林右昌說，市府與雙北提供同等服務，將視試辦成效，再行研議是否擴大辦理。

民政處長王榆森今天在市務會議會後記者會表示，有鑑民眾反映台北市和新北市的戶政事務所都有提供延長服務，市府考量各戶所人力配置與服務數量，選定安樂區戶政事務所從2月8日起到5月31日試辦。

他說，延長夜間服務時間為每週三從下午5時30分至晚間8時，試辦結束後，市府會再進一步檢討成效，倘若績效良好，會在各區戶所開辦，也可能會增加服務天數。

王榆森表示，隨到隨辦項目包含出生和死亡登記、結婚和離婚登記、認領、收養和終止收養登記、監護登記、遷移登記、初設戶籍登記、戶口名簿核發、印鑑變更、身分證核發、人別確認及申辦自然人憑證。

另外，各項涉及外縣市戶籍，或須調閱除戶簿頁戶籍，及身分變更等案件，若其他縣市未實施夜間上班，則採先收件後，再通知民眾前來取件。1060124

(中央社)