美商務部裁定：陸客車與輪胎存在傾銷現象

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據路透報導，美國商務部表示，最終裁定自中國進口的客車與卡車輪胎存在傾銷與補貼等情況。

美國商務部聲明稱，反補貼稅率介於38.61％至65.46％，反傾銷稅率介於9％至22.57％。聲明指出，美國2015年從中國進口超過890萬條卡車與客車輪胎，價值10.7億美元。

(工商)