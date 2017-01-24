竹市8旬嬤行動不便 局處協助到府除舊

社會處長陳雪慧及環保局長江盛任，今到林乖奶奶家中除舊佈新。（郭芝函攝）

新竹市環保局10名替代役，及多名工作同仁，今一早到林奶奶家中環境清潔，進行擦玻璃、掃地、清洗桌椅及窗戶等工作。（郭芝函攝）

除舊佈新過好年！農曆春節前夕，新竹市社會處及環保局，24日到行動不便、高齡8旬林乖奶奶的住處，協助她進行歲末環境清潔，並致贈送象徵帶來好運的「鳳梨花」盆栽，以及保暖物資，見家中煥然一新的林乖，直呼「揪甘心！」

市長林智堅表示，市府跨局處的合作機制，透過除舊佈新清掃傳愛服務，幫助獨居長輩或身心障礙的家庭，進行居家環境清理，讓長者或行動不便的身心障礙者，都能夠有乾淨、舒適的環境，歡喜迎接春節到來，同時也透過市府的各項服務，帶給大家溫暖與幸福。

高齡8旬林乖，未婚無子女且獨居，10幾歲時因跌倒，左膝傷口癒合不佳，導致左膝以下截肢，行動不方便。社會處說，林乖是市府列冊關懷的長輩，除提供經濟補助外，平時也有居家、送餐及到宅沐浴等照顧服務，家中同時裝設緊急救援系統，由志工關心生活狀況，盼她生活更安全、更安心。

24日一早由環保局10名替代役，及多名工作同仁，到林奶奶家中環境清潔，進行擦玻璃、掃地、清洗桌椅及窗戶等工作，社會處長陳雪慧及環保局長江盛任也一起為林奶奶貼春聯，林乖笑說， 家中窗戶是這幾年來，首次拔下來清理，清洗後整個變好明亮，門口貼了春聯，更有過年氣氛。

環保局表示，這次年前傳愛服務，感謝愛心人士鄭先生提供50份物資，委由市府送給弱勢家庭，而替代役男參與環境打掃服務，也可藉此體會生命的價值與關懷長者的重要性。

(中時)