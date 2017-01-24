小彬彬酒駕 坦承犯行換簡易判決處刑

本名溫兆宇的藝人「小彬彬」，年初傳出酒駕，當時他否認自己在場，還說「要不要去問警方？」但經士林地檢署調查，他在自己開的羊肉爐餐廳內與朋友喝高粱，酒駕時呼氣每公升0.72毫克，警方查獲後依公共危險罪法辦，檢方聲請簡易判決處刑。

小彬彬去年12月23日晚間在內湖「彬彬正記生蠔熱炒羊肉爐」店內與朋友喝酒，凌晨4時返回住家休息，直到隔天下午2點多，從自家開車出門，在內湖區安康路，遇到台北市警保安大隊在臨檢，攔查後，呼氣酒精含量每公升0.72毫克。

雖然隔了一天，小彬彬起初否認，還說要帶兒子「小小彬」上教會，但到了地檢署事證明確，他也無法辯解，坦承犯行換取簡易處刑。

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(中時)