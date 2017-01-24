金牌教練陳詩欣率隊至苗栗移訓

奧運跆拳金牌得主陳詩欣率選手到苗栗進行移地訓練，與龍德家商的選手相見歡。(江詩筑攝)

奧運金牌得主陳詩欣在花蓮教授跆拳道，協助指導基層學子。今年的年度賽事包括世大運跆拳道賽、全國跆拳道錦標賽、世界亞洲青少年錦標賽等國內外賽事，她於昨(23日)起率領24名花崗國中、花蓮高工和東華大學的跆拳選手到苗栗苑裡龍德家商進行移地訓練。

龍德家商跆拳道隊近年表現優異，校內選多出自弱勢家庭，不過成績表現優異，年年培訓跆拳國手，讓偏鄉學子也有機會站上國際舞台，為自己與校方揚眉吐氣。

陳詩欣說，龍德的教練王界仁是她學弟，也是一名優秀教練。他在龍德深耕10年以上，指導的學子也多名列國手，這次能夠到苑裡來移地訓練，除了感謝龍德提供場地，練習的空間也很棒，也盼選手們透過以戰養戰，鍛鍊技能。

龍德家商校長徐詠芳表示，很歡迎金牌教練陳詩欣率隊到龍德與校內學子選手互相切磋，也勉勵學子趁這個機會可以好好向教練與不同年齡層的選手學習。

(中時)