捍衛海疆 海巡出動艦艇春節不打烊

我要評比

農曆春節到來，海洋巡防總局南部地區機動海巡隊加強巡護能量，規劃於1月28日大年初一3艦齊發，捍衛海疆春節不打烊。

南部機動海巡隊今天表示，為讓民眾歡慶農曆春節假期，機動海巡隊加強巡護能量，並因應海域可能發生的各項突發狀況，包含大陸或越南漁船利用年節期間越界捕魚、維護台灣漁船在南方海域捕魚及航行船隻的安全及預防不法分子利用年假期間從事走私偷渡等違法情事。

機動海巡隊規劃於1月28日大年初一3艦齊發，派遣3000噸級高雄艦馳赴澎湖海域、兩艘1000噸級屏東艦及福星艦分別前往東南沙及菲律賓海域護漁維權，捍衛澎湖及南方海疆，讓民眾在春節期間放心過好年。1060124

(中央社)