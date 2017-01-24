低溫急凍 新春栗子雞暖心也暖胃

受「大陸冷氣團」影響，氣溫驟降。來一些糖炒栗子、吃一盤栗子雞，肯定暖心也暖胃。烹煮栗子雞時，宜把握時間長短，讓栗子的甜味滲入湯汁，但又不會爛糊，也是春節的佳餚。

寰宇人物雜誌總編輯兼發行人張慰慈擅長料理，在碗裡總看見不同的風景與人生體悟。她表示，栗堅果又稱為栗子，在歐洲、亞洲和美洲，被廣泛應用為各種食材。

台灣因四季如春，溫度普遍暖和，早年少見栗子，物以稀為貴。她說，長輩從鬧市買回糖炒栗子，分一兩粒給小孩子嚐鮮，至今印象深刻。

「栗子雞」是婚宴酒席上的主菜之一，也刻畫在70年代小孩們喝喜酒的記憶。張慰慈說，90年代在北京工作，遍地都是栗子讓她欣喜若狂。每回休假回台，都會帶幾斤糖炒栗子回家孝敬，也買真空包裝的禮盒餽贈。

她說，「栗子是非常有溫度的禮物，在冬季的雪天，買一包剛炒好的栗子邊吃邊逛，伴著自己在雪地裡散步，再重的鄉愁，也會暫被擱置一旁。」

北京的好友總是叮嚀，挑小的買，甜味和肉質才是上等，張慰慈則抵抗不了大栗子的誘惑。現在的孩子，已很容易吃到美味的栗子，「這樣有溫度的食物，保存著全家人不一樣的生活紀錄。」對父親是幼年的記憶，對母親是女兒的孝心，對她而言，是異鄉最美的印象。

張慰慈說，春節來臨，雞年為家人上菜，撫慰的不光是脾胃，而是保留讓心安定的溫度，不妨做一道栗子雞與家人一起共享。

栗子雞材料：生雞肉切塊/薑切片/剝殼生栗子。

烹調：1.栗子蒸熟後備用（留下完全鬆軟所需時間後，與雞同煮）或買糖炒栗子剝殼也有一樣效果。

2. 熱鍋後倒入少許油，放入薑片煸一下，後放入雞塊，再倒入些許米酒，大火生炒一會，加醬油加水蓋過雞肉塊，關中小火，蓋鍋蓋燜燒。

3. 待雞肉全熟後，倒入先前的栗子，繼續燜煮（時間須看雞肉質地，土雞耐煮需要長點時間方能入味，一般超市裡買的肉雞較快爛），自己把握時間長短，讓栗子的甜味滲入湯汁裡（但又不會爛糊），即可考慮起鍋。

張慰慈說，肉須彈牙或是軟爛，視個人喜好而定。喜食稍甜者起鍋前可加一點冰糖。

張慰慈將出版「食禪」一書，她說，「食禪」其實不單是本食譜書，最主要希望能分享與食材相處的美麗心情，禪對於人，能真正起到成為養分的作用，還是要在生活中，身心一起互動，就會成為照耀生命歷程的光亮。1060124

(中央社)