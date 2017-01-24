機場春節消費滿額 抽機票金錶

農曆新年將至，為回饋旅客，采盟免稅店搶攻年節旅遊商機，加碼舉辦「天賜良機好禮送」摸彩活動，送中華航空歐洲來回機票、百萬金錶等總值超過新台幣300萬獎項。

采盟公司指出，搶攻年節旅遊商機，除原有春節滿額贈禮外，還加碼舉辦「天賜良機好禮送」摸彩活動。

只要旅客於1月26日至3月19日活動期間，在采盟免稅店單筆購物金額滿新台幣2000元(菸品除外) 以上，即可獲得摸彩券一張，就有機會獲得包括中華航空歐洲來回機票(共17名)、崑崙金橋百萬名錶(價值105萬元)、女用鑽錶(價值29萬7仟元)及50支Coach時尚手錶等。1060124

(中央社)