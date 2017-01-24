瀆教案續審 鍾萬學反駁證人指控

雅加達地方法院今天繼續審理雅加達省長鍾萬學褻瀆宗教案，傳喚證人出庭說明。鍾萬學反駁證人的指控，並表示他絕對無意侮辱伊斯蘭。

鍾萬學將參加今年2月選舉，尋求連任。他去年9月27日在雅加達外海的千島群島演講中提及一句可蘭經文，認為對手利用宗教影響政治，「愚弄」大眾，引發若干伊斯蘭團體認為他「侮辱可蘭經」並提出控訴。警方調查後將他列為褻瀆宗教案嫌犯，並將案件移送檢方起訴。

鍾萬學今天前往作為臨時法庭的農業部禮堂出庭受審，法院也傳喚指控鍾萬學褻瀆可蘭經的證人出庭說明。

36歲的證人阿思羅（Asroi Saputra）是任職於宗教部的公務員，他表示，此案的受害者是全球的穆斯林，因為穆斯林間都情同手足，不論是在何處，手足之情都在，彼此都能感受到相同的痛楚。

不過，鍾萬學遭指褻瀆可蘭經文的演講場合是在千島群島，阿思羅來自北蘇門答臘，鍾萬學的那場演講，他並未在現場聆聽。

阿思羅在去年10月21日向警方舉報鍾萬學褻瀆可蘭經，證據來源就是他看到電視新聞及影音網站Youtube播放鍾萬學演講的影片。

法官評估阿思羅的證詞缺乏有力的資料佐證。阿思羅認為，此案攸關他的信仰，所有的穆斯林都感覺被冒犯。

對於阿思羅的證詞，鍾萬學在法庭上表示反對。他說，他的內心告訴他，他永遠都不可能去侮辱宗教，他當時只是要提醒民眾正確地閱讀可蘭經。

鍾萬學被控觸犯刑法第156條騷擾及第156a褻瀆的部分，若觸犯刑法第156條判罪確定，他將面臨最高4年有期徒刑；若觸犯刑法第156a判罪確定，他將面臨最高5年有期徒刑。1060124

(中央社)