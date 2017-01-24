傳熱比婭來台遭拒 外交部：非主政機關

台聯擬邀請維吾爾人權領袖熱比婭來台，並表示相關單位以安全為由拒絕。外交部今天表示，無法評論尚未提出的簽證申請案，且外交部並非主政機關。

媒體報導，台聯表示，熱比婭訪問行程將針對人權、民族自決與獨立議題進行交流，也象徵亞太獨立勢力結盟。不過相關單位卻以安全為由，拒絕熱比婭入境，台聯呼籲蔡政府要擺脫舊思維，讓熱比婭順利訪問台灣。

對此外交部表示，無法評論尚未提出的簽證申請案；熱比婭擬來台的入境申請，須由相關機關依其權責及相關法規暨程序予以受理並審查，外交部並非主政機關。1060124

(中央社)