林全訪盲校被女粉絲搭訕：結婚沒？

林全參觀惠明教養院的義賣所，被熱情女粉絲問「結婚沒？」。（王文吉攝）

行政院長林全（右一）、台中市長林佳龍（右二）等人欣賞惠明盲生的小提琴表演。（王文吉攝）

行政院長林全致贈加菜金給惠明教養院，由院生李文貴代表接受。（王文吉攝）

惠明院生呂文貴（左一起），指導行政院長林全

年節將至，行政院長林全上午前往台中市惠明教養院參訪，致贈加菜金、發小紅包預祝院生新年快樂，他還被一位夢想結婚的女院生搭訕，被問道「你結婚了沒？」林全笑答「我很老了，結婚了！」女院生天真追問「你有幾個小孩？」結果林全說「我有兩個孩子，但都是女兒。」相親當場失敗，令眾人莞爾。

行政院長林全上午在台中市長林佳龍、時代力量立委徐永明、洪慈庸等人陪同下，前往位在台中大雅的惠明教養院參訪，西羅亞樂團特別以小提琴演奏《迎春花》迎賓，盲生呂文貴並邀眾位貴賓體驗打擊木箱鼓。

林全致詞時先向大家拜早年，他對於惠明院方長期的付出，表示肯定與感謝。林全說，目前台灣的身障朋友約有100多萬人，佔總人口數的5%，他們生活不便，政府有義務協助解決環境及設施等問題，也要讓他們天分有所發揮。

隨後林全參觀院內的義賣所、寢室、交誼廳等處，盲生呂文貴充當臨時導覽員，介紹房內設施，他向林全示範暖氣機操作方式，還從書架上「摸」出珍藏的田馥甄CD專輯，林全訝異之餘，稱讚「你好厲害！」

一名渴望婚姻的女院生興奮和林全聊天，先問他「結婚沒？」現場秒變相親大會，林全笑答「我很老了，結婚囉！」女院生不死心追問「那你有幾個小孩？」結果林全說「我有兩個孩子，不過都是女生！」眾人聽聞莞爾一笑。

(中時)