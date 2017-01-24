林全訪盲校被女粉絲搭訕：結婚沒？
年節將至，行政院長林全上午前往台中市惠明教養院參訪，致贈加菜金、發小紅包預祝院生新年快樂，他還被一位夢想結婚的女院生搭訕，被問道「你結婚了沒？」林全笑答「我很老了，結婚了！」女院生天真追問「你有幾個小孩？」結果林全說「我有兩個孩子，但都是女兒。」相親當場失敗，令眾人莞爾。
行政院長林全上午在台中市長林佳龍、時代力量立委徐永明、洪慈庸等人陪同下，前往位在台中大雅的惠明教養院參訪，西羅亞樂團特別以小提琴演奏《迎春花》迎賓，盲生呂文貴並邀眾位貴賓體驗打擊木箱鼓。
林全致詞時先向大家拜早年，他對於惠明院方長期的付出，表示肯定與感謝。林全說，目前台灣的身障朋友約有100多萬人，佔總人口數的5%，他們生活不便，政府有義務協助解決環境及設施等問題，也要讓他們天分有所發揮。
隨後林全參觀院內的義賣所、寢室、交誼廳等處，盲生呂文貴充當臨時導覽員，介紹房內設施，他向林全示範暖氣機操作方式，還從書架上「摸」出珍藏的田馥甄CD專輯，林全訝異之餘，稱讚「你好厲害！」
一名渴望婚姻的女院生興奮和林全聊天，先問他「結婚沒？」現場秒變相親大會，林全笑答「我很老了，結婚囉！」女院生不死心追問「那你有幾個小孩？」結果林全說「我有兩個孩子，不過都是女生！」眾人聽聞莞爾一笑。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。