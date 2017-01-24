韓國瑜：連署書的制度應該廢除

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國民黨主席參選人韓國瑜24日上電視台接受訪問前表示，國民黨主席初選需要繳交有效黨員連署書的制度應該廢除，讓大家公平競爭黨員的支持。（鄭任南攝）

國民黨主席參選人韓國瑜24日上電視台接受訪問前表示，國民黨主席初選需要繳交有效黨員連署書的制度應該廢除，讓大家公平競爭黨員的支持。（鄭任南攝）

國民黨主席參選人韓國瑜24日上電視台接受訪問前表示，國民黨主席初選需要繳交有效黨員連署書的制度應該廢除，讓大家公平競爭黨員的支持。

(中時)