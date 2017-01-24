竹南鎮保民宮春牛點睛　幼童摸牛討吉利

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幼兒園學童排隊摸春牛，嘴巴邊唸「摸牛頭子孫會出頭」、「摸牛嘴大富貴」等吉祥話。（黎薇攝）

竹南鎮保民宮連續14年舉行春牛點睛傳統開光儀式，邀請幼兒園學童摸春牛、講吉祥話討吉利，過年期間摸春牛許願成為竹南地方民俗盛事，廟方指出，春牛即起至元宵節會放在廟前廣場，提供摸春牛許心願，祈求新的一年是個豐收年。

幼兒園學童排隊摸春牛，幼兒園老師教學童邊摸牛，邊唸「摸牛頭，子孫會出頭」、「摸牛嘴大富貴」、「摸牛耳吃百二」等吉祥話，家長也興奮摸牛嘴，希望願望能實現。

2004年時任竹南鎮長康世儒推動地方藝文及民俗活動，獲保民宮董事長洪玉明支持，連續多年在廟前廣場依據傳統古禮，舉辦春牛點睛儀式，由竹南鎮長康世明、前立委康世儒分別擔任春牛、神（牧童）點睛官。

洪玉明說，「摸春牛」這項傳統習俗已有3000多年歷史，早期農業社會因大多文盲，許多不識字的農民依據春牛圖中春牛和芒神的顏色、型態等，推測未來一年的氣候、陰陽五行及農稼收成等資料。

活動策畫人賴銘仁說明，春牛和芒神依循古法製造，大小顏色及服飾都有一定的規矩，春牛高4台尺，象徵一年四季，身長8台尺，象徵農耕八節。

(中時)