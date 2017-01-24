經典賽輕鬆看待 胡金龍內、外野手套都帶著
職棒球員工會理事長胡金龍，今天(24日)與球星黃浩然、張泰山一同出席公益活動，陪家扶中心小朋友用餐，並發紅包讓他們提前過新年，而昨日公佈的經典賽中華隊28人名單，胡金龍也在列，相隔多年後再披中華隊戰袍，胡金龍維持一貫的「輕鬆看待」。
胡金龍過去在中華隊與陳鏞基組二遊「金鏞連線」，仍是球迷心中的美好回憶，但之後他因手傷改守外野，這次也是以外野手身份入選，然而胡金龍在肩傷復原後，今年春訓起恢復內野守備練習，這次參賽他也會把內、外野手套都帶著，也許有需要替補內野。
這次經典賽是胡金龍在2010年廣州亞運後再度入選中華隊，儘管中華隊在過程中遇到因徵召不順等問題，不被外界看好，但胡金龍仍以輕鬆心態看待，也盼大家不要太嚴肅，對於今年經典賽，胡金龍說：「更重要的是好好的想一下，台灣棒球路要怎麼走。」
農曆年節將至，包括胡金龍在內，目前富邦與球員的談薪還沒搞定，對此胡金龍提到，自己的薪水都交給經紀公司處理，仍希望能簽下2、3年的複數年約。
(中時電子報)
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