「賈靜雯舊愛」浪子靠岸 秘婚下月再當爸
以「刮別人鬍子前先刮自己的」廣告聞名全台的男星黃建群，近年幾乎都在中國拍戲，幾乎沒在台灣演藝圈活動，過去曾被冠上「賈靜雯舊愛」封號的他，曾和藝人王百瑜有過一段婚姻，但在1997年離婚，兩人的女兒今年已20歲，前年他低調再婚，同年生女，目前1歲5個月大，而近來黃建群又將添女，預計下個月再當爸。
據《蘋果日報》專訪報導，黃建群過去上新聞，百分之80都是緋聞，大女兒每隔一陣子就得換個「阿姨」叫，而2015年他浪子靠岸，再婚對象Mika是圈外人，是他歷任女友中交往最久的，2人認識十多年，最終奉女成婚，兩人先登記後宴客，但只請了幾桌，相當低調不聲張。
黃建群妻子小他13歲，是他眼中難得忍受得了他工作狀態的人，而他感嘆夫妻倆年齡差距大，他怕自己會早走一步，擔心老婆孤單，因此才決定生個孩子，沒想到2人欲罷不能，又再懷了1個，「這個真的是意外，老婆已經考慮要結紮了」。
黃建群53歲再當爸，加上藝人身分，讓他積極追求「凍齡」，日前特地去植髮、補鬢角，之前更打了肉毒桿菌跟蘋果肌，後遺症是睡眠不足時會腫痛或發炎，但愛美的他之後不打算停手，預計去做電波拉皮，處理雙下巴跟法令紋，但會留著額頭跟眼角皺紋，畢竟「我就是這麼老嘛，總不會還要去演小生吧」。
(中時電子報)
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