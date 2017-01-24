金山高中推英語「拓客」任務 拉近城鄉差距
全國學子正式放寒假，新北市金山高中推出「拓客任務」（World Talk Task）寒假英語育樂營，由外籍教師與校內英文教師合作，以全程英語情境教學搭配桌遊、益智競賽，營造輕鬆學習英語的環境，吸引偏鄉超過30名學子參加，有助拉近城鄉學習差距。
金山高中自2015年度起連續兩年寒、暑假舉辦英語學習育樂營，今年育樂營於昨（23）、今（24）天舉辦，特別開放跨校報名，來自金山、金美及三和國小，到距離數十公里遠的石門、三芝等國中學生踴躍報名，組成跨齡英語學習營。
本屆寒假英語育樂營課程主軸以比較中、西節慶文化差異課程為主，並透過多元英語分組合作學習、闖關活動、桌遊競賽、單字遊戲與成果設計展現等方式，讓英語學習融入了中國文化的內涵，2天下來學子反應熱絡，學習效果良好。
金山高中校長賴來展表示，今年寒假營隊主打跨校學習，希望讓偏鄉學童都有學習機會，拉近城鄉差距；更將英語教育向下扎根，希望透過輕鬆快樂的營隊活動，提高學子學習英語興趣，進一步提升國際競爭力。
(中時)
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