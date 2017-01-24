爭議延燒 陸官方籲全面抵制日APA飯店

日本知名連鎖飯店APA集團,如今踢到大鐵板,被大陸國家旅遊局宣布新一波抵制方案。（圖/美聯社）

日本知名連鎖飯店APA集團，因日前被大陸媒體爆出，在其飯店房間內放置該集團會長元谷外志雄所著的書籍，內容全盤否認中日戰爭期間「南京大屠殺」慘案，引發大陸輿論和官方的一片嘩然。再經過多次大陸官方與該公司的溝通和聯繫下，仍無讓雙方滿意的答案下，大陸國家旅遊局要求國內旅遊業下架該飯店產品與廣告，並要民眾赴日時自發抵制居住。

據大陸澎湃新聞網報導，因在旗下飯店房間放置否認南京大屠殺書籍的日本APA飯店，恐怕將迎來最大的抵制潮，在大陸官方與日本多次溝通和抗議未果後，大陸國家旅遊局今勒令境內旅遊業即刻停止與APA飯店合作，並將他們的產品與廣告下架，並高分貝呼籲陸客旅遊團和自由行者，自發抵制該集團飯店。大陸是日本觀光業最大的旅客來源國，這個「禁令」恐讓APA飯店集團踢到最大的鐵板。

分店遍及全日本的APA飯店，過去一直是來自台灣、大陸旅行團與自由行旅客的選擇之一，尤其是東京和大阪兩大都會區，網路上各式各樣的推薦與入住分享文章。該集團現任執行長元谷外志雄，更是傳統右翼的代表人物之一，不僅身兼現任首相安倍晉三後援會副會長，更與中華民國（台灣）前總統李登輝、韓國前總統金泳三和日本前首相森喜朗等人交好，甚至開設「勝兵塾」來教授其支持的近現代史觀。

南京大屠殺事件一直是一根橫在大陸與日本之間的刺，多年來在平和的交流下，總會十部實地爆出衝突，造成中日關係的緊張與對立。如今陷入被全面抵制的APA飯店，在即將到來的農曆春節假期，恐將再次點燃大陸與日本矛盾的引信。

(中時電子報)