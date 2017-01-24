展望會與大遠百 廣邀旋轉木馬做愛心

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新竹市傑恩幼兒園小朋友今在旋轉木馬前用行動響應愛心。（郭芝函攝）

年節將至，台灣世界展望會與新竹大遠百攜手合作，邀請民眾一同關懷國內特殊景況家庭，即日起至2月28日止，在大遠百1樓陽光廣場設置「開心遊樂園-旋轉木馬」，凡捐款50元即可乘坐1次，活動期間捐款將投入展望會「特殊景況家庭」服務，協助弱勢家庭度過難關、迎向希望。

「一起幫助急難特況家庭！」傑恩幼兒園大班的孩子們，聽到坐旋轉木馬也可以做公益、幫助其他小朋友，紛紛踴躍報名表演，希望能夠上台唱跳演出為弱勢家庭發聲。傑恩幼兒園園長蔡淑蔚表示，平時就會教導孩子們珍惜，有能力付出時就要幫助別人，今特別把幼稚園小朋友帶來，希望不只鼓勵孩子們，同時更邀請家長一起用行動來響應。

台灣世界展望會西區辦事處主任廖健鈞表示，弱勢家庭當中若遭遇家中急難變故，更是讓家裡頓時陷入經濟絕境當中，展望會透過「特殊景況家庭」服務，減輕弱勢家庭負擔，給予支持及陪伴，協助弱勢家庭度過困境，今與新竹大遠百共同合作，為弱勢家庭盡一份心力。

新竹大遠百號召民眾一同幫助特殊景況家庭，在1樓陽光廣場設置「開心遊樂園-旋轉木馬」，凡捐款50元即可乘坐1次，邀請民眾開心做公益，店長江天佐表示，透過簡單的遊樂器材，讓爸爸媽媽可以帶著孩子在享受歡樂的同時，也將幸福傳遞給需要幫助的兒童，一起為台灣的孩子加油。

台灣世界展望會表示，歲末時刻，呼籲支持展望會「10000個紅包‧10000個契機」紅包傳愛行動，向身處貧乏、難過年關的孩子們分享福氣，捐助弱勢學子代表平安、健康的祝福紅包，為他們帶來轉變生命的契機，可利用台灣世界展望會網站，或台灣世界展望會資源發展團隊西區辦公室(03)562-8155分機121~124。

(中時)