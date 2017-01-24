輪胎廠大火 環署：戴奧辛未高於背景值
中壢泰豐輪胎工廠上週發生大火，環保署在工廠周遭設立3檢測點檢測戴奧辛，結果顯示戴奧辛平均值都在環境背景值內，也遠低於日本訂定的排放標準。
桃園中壢輪胎工廠17日發生大火，由於輪胎燃燒可能產生有毒物質，因此環保署檢驗所18、19日在周遭3檢測點包含中壢國中、平鎮區文化國小及中原大學針對戴奧辛以及多環芳香烴進行多次檢測。
環署空保處長蔡鴻德表示，根據檢驗結果，文化國小檢測的戴奧辛平均值是0.032皮克/立方公尺、中壢國中為0.027皮克/立方公尺、中原大學為0.041皮克/立方公尺。
蔡鴻德指出，台灣都會區過去所測得的戴奧辛濃度值，約落在0.03到0.255皮克/立方公尺，若在桃園地區所測，最高在中壢國小測到0.149皮克/立方公尺，輪胎廠大火後所測的戴奧辛影響，濃度值都跟背景值相當。
蔡鴻德表示，雖然台灣沒有訂定戴奧辛標準，但若參考日本訂定的戴奧辛標準值0.6皮克/立方公尺來看，報告平均值也都低於其標準很多，民眾可以安心。此外，另一污染物多環芳香烴檢測結果則在這一兩天才會有結果。1060124
(中央社)
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