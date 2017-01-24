B肝抗體陰性別急補打 8成仍有保護力

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一名網友因健檢發現體內B肝抗體陰性，欲補打卻發現缺貨。疾管署今表示，疫苗依規定接種後30年，即使抗體消失，仍有88%對於B型肝炎病毒感染具保護力。

疾病管制署副署長羅一鈞今天表示，1986年7月以後出生者多已依規定時程完成B型肝炎疫苗接種，但於接種數年後，抗體可能因降低導致血清抗體檢測為陰性，傳染病防治諮詢會預防接種組2009年雖建議，B型肝炎感染高危險群可自費追加1劑疫苗。

不過，羅一鈞說，依據多項大規模長期世代追蹤研究顯示，多數檢測陰性者的細胞性免疫力並未消失，最新研究指出，疫苗接種後30年即使抗體消失，88%對於B型肝炎病毒感染仍具保護力，因此一般民眾如已依時程完成B型肝炎疫苗接種，即便檢驗為表面抗體陰性，無需再追加接種疫苗。

至於哪些人才需要補打？羅一鈞指出， B型肝炎主要藉由體液或血液，經親密接觸、輸血、注射等途徑傳染，因此血液透析病人、器官移植病人、接受血液製劑治療者、免疫不全者，或是有多重性伴侶、注射藥癮者，同住者或性伴侶為帶原者，身心發展遲緩收容機構的住民與工作者，以及可能接觸血液的醫療衛生等工作者，才會較建議自費追加1劑疫苗。

疾管署呼籲，預防B型肝炎感染除了接種疫苗外，落實相關防護措施也十分重要，民眾應養成不與他人共用刮鬍刀、牙刷、針頭、毛巾、指甲剪等良好個人衛生習慣，避免多重性伴侶及採取全程正確使用保險套等安全性行為，才能有效降低感染風險。1060124

(中央社)