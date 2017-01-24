WTA台灣賽 澳洲好手史托蘇兒獲外卡

WTA台灣公開賽即將開打，目前女單世界排名21名的史托蘇兒獲得外卡，台灣球迷有機會親眼目睹她的精湛球技。

世界職業女子網球協會（WTA）台灣公開賽（Taiwan Open）30日起將在台北小巨蛋展開，主辦單位今天表示，前女子單打世界排名第4，目前世界排名21名的澳洲好手史托蘇兒（Samantha Stosur）獲得單打外卡。

史托蘇兒是澳洲網壇代表人物，她1999年轉入職業，單打世界排名最高排到第4，也曾成為雙打球后，生涯已獲8座WTA單打冠軍、24座雙打冠軍。

2011年史托蘇兒曾在美網單打決賽以直落二的盤數擊敗地主網球天后小威廉絲（Serena Williams），奪得她生涯首座大滿貫冠軍，2010年也曾在法網獲得亞軍，2016年的法網也闖進4強。

除了史托蘇兒，另外取得2017 WTA台灣公開賽單打外卡的球員分別是台灣潛力小將李亞軒，及本季後將退休，前單打世界第4的義大利名將夏鳳（Francesca Schiavone）。1060124

(中央社)