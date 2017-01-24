維冠大樓倒塌週年 原址預定今年動工

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台南維冠大樓倒塌將滿週年，多數災戶選擇離開，卻也有人願意留下來，原址重建方案已經確認，預定今年動工，讓這片土地和人們重生。

去年0206強震震垮了台南市永康區維冠金龍大樓，115人罹難，96人受傷，驚動各界，即使大樓廢墟已被清除，當時還是傳出不少怪力亂神的流言，甚至連計程車司機路過時，心裡也都毛毛的，周遭店家生意更是一落千丈。

不過，隨著時間的流逝，災戶及家屬逐漸撫平傷痛，重拾生活，有人選擇就此遠去，不再回到傷心地，但也有人願意留下來重建家園，畢竟這塊土地有他們生活的記憶。

市府則運用各界捐助善款，協助維冠重建，去年10月協助住戶成立都市更新會，委託專業團隊擬定重建方案，近日內就會公佈，包括經費、建物數目等細節，讓各界一目了然。

市府統計，維冠大樓所有權人有117人，市府以善款協議價購，一樓權利地價每坪64萬1000元，二樓以上權利地價每坪56萬6000元，同意價購的有77人，其他40人參與都更重建。

維冠大樓地坪面積490坪，市府協議價購面積約68%、335坪，價購總額約新台幣1億9090元。重建後，除留下來的原住戶建物外，其他將作為公共住宅出租使用，更優先提供給已離開，卻又想回來的住戶承租。

維冠大樓原址在動土重建前，市府將在春節期間舉辦市集、表演活動等，炒熱氣氛，為維冠重建暖身，掃除陰霾，讓土地和人們重獲新生。1060124

(中央社)