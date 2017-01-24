《時來運轉》運彩氣象站1／25-1／30 NBA重點預告

「時來運轉」新單元，由尉遲佩玉主持「運彩氣象站」。(馬樹立攝)

運彩氣象站1／25-1／30 NBA重點預告

「時來運轉」新單元「運彩氣象站」，每星期二提供一星期的運彩戰況，本周進入台灣運彩春節加碼週，將有連續三天，每天提供兩場NBA場中投注賽事，彩迷們務必注意本周的重點預告，並參考每日最新戰況分析，掌握下場投注的最佳時機點。「運彩氣象站」由尉遲佩玉主持，中時電子報影音製作小組製作，每星期二定期推出，新舊彩迷們絕對不能錯過最新運彩資訊！

運彩氣象站將一周的運彩投注情況，一次報給彩迷參考。(本報系與台灣運彩提供)

1月25日(星期三)

聖安東尼奧馬刺對多倫多暴龍

單場加場中投注：

傳統強權馬刺做客多倫多，看是前來踢館的雷納德與阿德雷奇這對強力前場組合厲害，還是暴龍雙衛迪羅任與羅瑞技高一籌。

西區第二與東區第二的交手，兩隊實力都高於聯盟平均，擅長防守的馬刺對上進攻火力兇猛的暴龍，看看矛盾之爭誰能勝出，熱度90。

運彩氣象站每星期二推出新一周的投注內容。(馬樹立攝)

1月26日(星期四)

洛杉磯湖人對波特蘭拓荒者

單場加場中投注：

湖人上次贏拓荒者已經是2014年3月的事了，在這期間拓荒者已取得對湖人的對戰10連勝，包括上次交手在湖人主場大勝21分。湖人本季進攻上雖偶有佳作，但平均每場失分超過110分，讓對手的投籃命中率是全聯盟最差的4成8。這次到波特蘭面對拓荒者火力凶猛的後場組合里拉德及麥考倫，想要中止對拓荒者的10連敗，勢必得在防守上拿出更好的表現。

拓荒者本季與湖人同樣有平均失分過高的問題，但在雙衛的帶領下，目前仍有機會爭取西區的季後賽資格。此場遇上客場勝率不到3成的湖人，如果能順利拿下將縮小和西區第八名的差距。

邁阿密熱火對布魯克林籃網

單場加場中投注：

本季戰績皆敬陪末座的兩隊，此次碰頭勢必都想帶走勝利擺脫聯盟爐主名號。團隊表現上籃網在進攻端較為優異，熱火則著重於防守，本季首度對決能擦出什麼火花，讓我們拭目以待。

看熱火懷特賽德如何帶領南灘大軍用團隊防守對抗三分球攻勢猛烈的籃網隊，本季兩隊首度對決。

兩場精彩賽事的熱度都為85

1月27日(星期五)

達拉斯小牛對奧克拉荷馬雷霆

單場加場中投注：

本季雷霆雖少了得分王杜蘭特，仍在威斯布魯克頻頻上演大三元的表現下穩居西北組第二名。小牛的看板球星諾威斯基終究敵不過年齡及傷病，本季僅出席不到一半的場次。小牛本季雖找來北卡飛鷹巴恩斯助陣，但在主力球員老化的情況下，在競爭激烈的西南區戰績敬陪末座。

雷霆對小牛已取得對戰4連勝，且雷霆本季主場勝率超過7成，小牛想要成功踢館有一定的難度。熱度85。

洛杉磯湖人對猶他爵士

單場加場中投注：

此次對戰為湖人背靠背作客的第二場賽事，將考驗著湖人小將們的體力，且對方是全聯盟失分最低的爵士隊，對湖人而言將是場硬戰。

兩隊本季交手湖人皆吞下敗仗，且加上上季湖人作客爵士已經三連敗，尚未放棄季後賽門票的紫金大軍勢必想討回顏面，熱度85。

1月28日(星期六)

沙加緬度國王對印第安那溜馬

單場加場中投注：

國王在陣中第二得分點蓋伊本季報銷的情況下戰力捉襟見肘，將作客陣容漸趨完整的溜馬隊，但溜馬此戰為背靠背第二場賽事將成為國王利多因素。

上次造訪沙加緬度踢館成功的溜馬，此戰將看看當家門神透納能否擋下國王一哥卡森斯的強勢來襲，熱度80。

曼菲斯灰熊對波特蘭拓荒者

單場加場中投注：

灰熊季前重金續約主力控球康利及高薪挖來高富帥帕森斯，但康利本季缺賽超過10場，帕森斯也因傷缺賽超過一半的場次且各項數據皆為生涯新低。幸好在黑白雙煞小賈索及老將藍道夫的帶領下，仍讓球隊在西區八強占有一席之地。

灰熊近幾年的團隊防守始終是聯盟的佼佼者，拓荒者得分王里拉德生涯與灰熊17次的交手中，投籃命中率不到4成。此次在主場面對來勢洶洶的灰熊，拓荒者得有更多人來分担里拉德的得分重擔才有機會守下勝利，熱度85。

1月29日(星期日)

洛杉磯快艇對金州勇士

單場加場中投注：

快艇季前被認為是最有機會在太平洋組威脅到勇士的球隊，但在灌籃王葛力芬及保羅船長相繼因傷缺陣的影響下，兩隊之間的戰績也越拉越遠。而勇士本季靠著平均的得分火力目前戰績仍高居聯盟第一。對上同組的球隊戰績更是強勢的7勝1敗。

快艇少了手指韌帶撕裂的後場指揮官保羅，且勇士本季主場勝率超過8成5，快艇想要中止對戰勇士的七連敗是有一定的難度，熱度90。

1月30日(星期一)

金州勇士對波特蘭拓荒者

單場加場中投注：

上季季後賽的對戰組合再次碰頭，如今拓荒者要面對的已不只是勇士浪花兄弟，還有前MVP杜蘭特，看看一哥里拉德能否複製去年單場狂轟51分的神勇表現，抵抗勇士大軍來襲。

雖然去年季後賽拓荒者被勇士4勝1敗結束球季，但雙槍里拉德與麥卡倫展現出的韌性有目共睹，兩人不服輸的個性勢必為這場面子之爭的主場比賽做足準備，熱度95。

(中時電子報)