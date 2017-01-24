首筆補貼今發放 國道收費員因「搭便車」爆爭端

非自救會成員的國道收費員今天下午齊聚勞動部前抗爭。（陳宜加攝）

國道收費員抗爭近3年，去年決議由交通部、勞動部、遠通3方出資6億元補償，今天先發給每人15萬元應急過年，但收費員間卻因「搭便車」爆發爭端。勞動部強調，基於公平正義原則，自救會員與非會員均適用補貼，依據各人所需社會協助情事，給予不同程度補貼費用，逐案審查、絕不會縮減。

國道收費員自救會日前再度發起抗爭，控訴政府考量非會員補償金，降低原協議補償額度，揚言再次走上街頭；自救會抗爭2年多才與政府達成共識，要求「禁搭便車」，絕不接受以「會員與非會員補貼差距過大」為由縮減。

非自救會成員也不滿，認為同是國道收費員，當初因經濟因素必須馬上就業賺錢，才未入會抗爭，補償不應有差別待遇，今天動員近百人齊聚勞動部前陳情，呼籲政府嚴守公平、合理立場，公正進行補償金審核與發放作業。

「我們也都是收費員！」代表簡進杰表示，非會員共約700多人，當中不少人當初也曾參與抗爭，但迫於經濟壓力，須及早找工作謀生，例如他須照顧高齡臥床的母親，無法長期抗戰，卻遭解讀為「搭便車」，造成社會誤解。

年資18年的簡姓收費員表示，參與抗爭長達7個月，但家中每月開銷龐大，光父親每月醫藥費就要3萬多元，才選擇退出自救會，「不能拋下過去一起努力的夥伴！」另名年資13年的謝姓收費員也說，尚有唸高中的兒子，自己花了2年時間才找到22K工廠作業員工作，「不是不願參與，但我們也要生活。」

勞動部勞動關係司長王厚偉證實，遠通負擔2億元已於本月17日到位、6億元已就定位；由於年關將至，針對884名已遞件並符合資格的收費員，今天已發放每人15萬元應急過年，總計約1.4億元，自救會員與非會員約占各半。

王厚偉指出，補貼針對2013年遭解雇的947名國道收費員，自救會員與非會員標準一致，雖理解「禁搭便車」主張，但也不容忽視非會員心聲，將就相關文件逐案審查，公平合理核定補貼費用，呼籲以理性溝通取代抗爭。

根據補償金發放標準，依據就業困難、經濟困難、重大傷殘、重大變故或需社會協助情事，計算補貼點數、並給予不同程度補貼，每點為5000元，每人30點起跳、最高累計至250點，等同每人最少15萬元、最多125萬元。

王厚偉指出，約60人尚未申請或須補齊相關文件，將延後補件至年後，可望於3月底前發放；此外，947名收費員中有3人已故，但經審核小組決議，考量同樣經歷艱辛過程，仍將於第二階段發放補償金，至少15萬元。

(中時)