電影《捍衛任務2：殺神回歸》 贈票活動

《捍衛任務2：殺神回歸》（圖／威視電影）

《捍衛任務2：殺神回歸》John Wick: Chapter 2

導演：【捍衛任務】查德史塔赫斯基 Chad Stahelski

演員：【駭客任務】系列 基努李維 Keanu Reeves

【駭客任務】系列 勞倫斯費許朋 Laurence Fishburne

【自殺突擊隊】凡夫俗子 Common

【惡靈古堡6：最終章】露比蘿絲 Ruby Rose

★ 開春第一檔動作鉅片！好萊塢巨星基努李維再掀動作電影新極限！

★【捍衛任務】原班團隊再度集結，再創殺手世界新格局！

★ 億萬動作神片再起，地表最強殺神大銀幕強勢回歸！

劇情簡介

《捍衛任務2：殺神回歸》故事發生在第一集的四天後，因失去一切而被迫重出江湖的「殺神」約翰維克（基努李維 飾），得知先前的盟友計畫控制一個神秘的國際刺客協會，由於兩人年輕時曾立下血誓盟約，約翰不得不再度提槍上陣，並因此來到羅馬，與世界上最致命的頂尖殺手展開兇惡對決。這場殺手與殺手的對決戰裡，約翰將使出渾身解數、直搗黃龍，並將擋住他去路的人一一解決！

全球狂賣近億美金的動作神片《捍衛任務》，強烈硬漢的動作風格以及超乎想像的殺手視界觀，推出後受到全球影迷的熱烈迴響與喜愛。這次由首集導演查德史塔赫斯基和原班製作團隊再次集結，傾力打造億萬動作神片續集《捍衛任務2：殺神回歸》，好萊塢動作巨星基努李維，擔任這位大銀幕上聞風喪膽的地表最強殺神—約翰維克，將再次帶給全球觀眾最震撼爽快的動作極限！

上映日期：2017年2月10日(五)

發行公司：威視電影

電影類型：動作

威視電影【捍衛任務2：殺神回歸】正式預告 (2/10 重返顛峰)

活動日期：即日起至2月5日上午12點

◎ 活動辦法：

1.在該網頁留言版(是網頁！是網頁喔！)留言：「開春第一檔動作鉅片！《捍衛任務2：殺神回歸》2/10上映」

再到【中時電子報】按讚，即可參加抽獎。

2.特映時間：2/9(四)晚上7:30 地點在華威天母影城

◎ 得獎公佈：2月5日下午2點。得獎名單公布於該網頁

3.領票時間：2月5日下午2點起至2月7日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2575領取。

** 未於規定時間領取，視同棄權 **

(中時電子報)