北橫公路永貞路至頭份大橋段通車 紓解車流

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北橫公路永貞路至頭份大橋段今通車，可紓解124縣道車流量，改善頭份市區交通。（黎薇攝）

北橫公路永貞路至頭份大橋段今通車，縣長徐耀昌等人步行至高速公路地下道揭牌。 （黎薇攝）

苗栗縣北橫公路全長11公里，工程分四段進行，其中前段的永貞路至頭份大橋段的地下道需穿越國道一號，增加施作困難，歷經1年多工程今天完工通車，可有效疏解頭份市區到三灣南庄的車流量，改善頭份市區交通。

北橫公路從頭份市永貞路至三灣鄉全長10.65公里，另銜接頭份東側交流道支線約1公里，總長約11.65公里，經縣府努力爭取中央補助，獲允分4期補助開闢。

雞心壩至斗煥坪段已於2010年12月24日完工，頭份大橋至雞心壩工程預計今年底前完工，斗煥坪至三灣最後一段工程，預計今年底取得用地及完成發包，永貞路至頭份大橋段工程今舉行通車典禮。

今天通車的永貞路至頭份大橋段工程長3.47公里，獲交通部公路總局核定納入生活圈道路交通系統建設計畫補助辦理，因穿越國道1號高速公路地下道車行箱涵及引道工程難度高，去年9月貫通後分階段挖清土石，再進行內襯混凝土、路面鋪設等作業，年初竣工。

縣府工務處長趙清榮指出，永貞路至頭份大橋段通車後，配合二高竹南聯絡道台1己線可連結台61線西濱快速公路、國道3號、國道1號、台1線、台3線、台13線、台13甲線等，橫向串連山、海線交通及觀光旅遊資源，另可紓解124縣道車流量，改善頭份市區交通，提升道路交通服務品質及行車安全。

(中時)