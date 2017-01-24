新北檢偕同調查局、海巡署查獲近2000公斤大陸香菇

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春節期間香菇需求量大增，但大陸香菇混充台灣香菇情形卻層出不窮。新北地檢署今(24日)上午前往台北市迪化街、民族東路、延平北路及新北市樹林滿平街、板橋萬板路等地區乾貨行倉庫搜索，共查獲近2000公斤大陸香菇混充的台灣香菇，並將葉姓業者等8人約談到案。

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官卓俊吉及調查局、海巡署幹員調查發現，葉姓業者明知大陸地區乾香菇係未經主管機關公告准許輸入之管制物品，但葉某為賺取3至4倍行情價差暴利，利用小三通航路，以「化整為零」方式私運未經檢疫大陸地區乾香菇後，混充為本土香菇銷往全省各地乾貨行販售牟利。

卓俊吉上午指揮調查局北機站、海巡署北巡局宜蘭機動查緝隊，會同財政部政風處、關務署基隆關機動巡查隊，對雙北的囤貨倉庫及迪化街乾貨行等處搜索及市面查緝，起出近2000公斤大陸香菇，並帶回葉姓業者等8人，現正深入偵辦中。

(中時)