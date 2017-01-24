美退出TPP 府：加強與亞洲鄰近國家連結
美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP），總統府今天表示，會持續注意美國新政府執政後各項經貿政策的調整；政府正全力推動五加二創新產業計畫，加強和亞洲鄰近國家地區經濟連結。
美國總統川普今天簽署行政命令，率美國正式退出TPP。
總統府發言人黃重諺表示，對台灣來說，現階段經濟發展的目標，重點在如何成功完成現有經濟結構的升級與轉型，並且展開下階段的經貿戰略布局。
他說，政府正全力推動五加二創新產業計畫，更加強和亞洲鄰近國家和地區的經濟連結，全力拓展各項雙邊經貿關係，並積極參與區域經濟合作。
黃重諺指出，美國新政府未來執政後各項經貿政策的調整，包括對全球貿易自由化、多邊貿易協商和區域經濟整合的進程可能帶來的影響，政府一直以來持續注意並且掌握相關發展，並做有效的因應。1060124
(中央社)
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