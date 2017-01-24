采盟昇恆昌機場揮毫 胸章受歡迎

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桃園機場年味十足，航廈各處有年節裝飾，采盟免稅店今天辦迎春揮毫活動，昇恆昌除揮毫外，更有春聯版獨一無二胸章，民眾搶著索取。

采盟免稅店今天在桃園機場第二航廈管制區舉辦「金雞報喜福滿堂」迎春揮毫活動，這是第十個年的活動，展現傳統華人文化精湛的藝術與文學。

采盟董事長古素琴說，現場有書畫大師黃木蓮、藍璧山、汪君平、以及渡邊秀碩所率領之台灣墨秀書道會全體師生於現場大展書藝，即興揮毫寫春聯分送給中外旅客，春節期間(至2月14日)於第二航廈D區登機長廊設有旅客揮毫體驗區，讓國內外旅客在機場感受過年氣氛。

另外，昇恆昌免稅商店連續第九年在桃園機場舉辦春新揮毫活動，希望讓旅客在機場就能感受年節熱鬧的氛圍，也讓國外旅客一睹中華書法的精深與奧妙。

昇恆昌與中華書道學會，今天在機場二航廈舉辦「雞吉好運報新禧」春節揮毫活動，書法老師為旅客客製化新春祝賀春聯，除了春聯，更推雞年限定個人化胸章，旅客可請書法名師客製化提字或DIY製作，打造專屬、獨一無二的胸章，國內外旅客喜愛，排隊索取。1060124

(中央社)