網路詐騙被害人 綠委：18到23歲居冠
民進黨立委陳曼麗今天表示，社交帳號遭盜用後，發生假冒名義的詐騙事件層出不窮，特別的是，18到23歲的年輕族群，詐欺被害人比例更佔詐騙案之冠。
她說，警政單位遏止詐騙行為績效不彰，近年國內詐騙案件逐年攀升，警政單位除落實各項反詐騙宣導工作外，應更積極查緝詐騙犯罪，以確保全民財產安全。
近年興起網路詐欺案，包括臉書、Line都有民眾受騙，陳曼麗今天在立法院召開記者會表示，上個月她被詐騙集團用臉書通訊的方式，向她要Line的4位數驗證碼，利用她的帳號向身邊友人借錢，不少人打電話關心她之後，才發現茲事體大；現在歹徒的詐騙手法推陳出新，警政單位應該更積極查緝詐騙犯罪。
刑事警察局打擊詐欺犯罪中心研究員詹志文表示，Line詐騙案件數在去年底攀升，去年共有700多件，已移送447件，破案率約有6成。
對於通訊軟體詐騙防制，他則說，刑警局已從匯款帳戶去追溯，清查有關的賬戶；而領錢車手的追查，一直是努力的重點，並向檢察官聲請羈押。
詹志文也說，通訊的IP、電話以及內容同樣是追查重點，目前各縣市陸續成立科技專責單位，但因「斷點」問題，詐騙的機房多數設置於境外，因此這部分仍須努力。
法務部檢察司科長紀致光表示，歹徒利用電腦竊取被害人帳號已涉嫌妨害電腦使用罪，最高可處3年以下有期徒刑；若是直接涉及到詐欺罪，分為普通詐欺罪和加重詐欺罪，分別可處5年以下徒刑和7年以下徒刑，並可罰新台幣50萬元和100萬元以下罰金。
紀致光呼籲，現在詐欺罪是屬於「一罪一罰」，只要歹徒詐騙10人就有10項罪名，詐騙越多罰越重。1060124
(中央社)
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